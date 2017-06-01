Япония запустила ракету с навигационным спутником «Митибики»

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Токио, 1 июня. Япония запустила ракету-носитель со спутников серии «Митибики» — вторым спутником перспективной японской навигационной системы QZSS. Спутник доставила на орбиту тяжелая ракета-носитель H-IIA, стартовавшая с космодрома «Танэгасима».

Над разработкой собственной спутниковой системы навигации, которая позволит дополнить американскую GPS, Японское агентство аэрокосмических исследований работало совместно с корпорацией Mitsubishi Industries. В пределах Японии новая система позволит сократить погрешность при определении положения наземного объекта с десяти метров до нескольких сантиметров, после того, как будут запущены другие спутники навигационной системы — QZSS заработает, когда количество спутников достигнет четырех, а в дальнейшем будет запущено еще три спутника этой серии.

Общая стоимость развертывания навигационной системы, которая должна заработать в 2018 году, оценивается в 2,5 млрд долларов.