Нюша впервые вышла в свет с будущим мужем

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Артек, 01 июня. Певица Нюша впервые на публике появилась со своим будущим мужем Игорем Сивовым.

Как пишет «Газета.ru», звездную пару, несмотря на все их старания не попадаться на глаза журналистам, видели в Крыму, на музыкальном конкурсе «Детская Новая Волна», который проходит в Артеке.

Жених Нюши (Александры Шурочкины) — генеральный советник президента Международной федерации университетского спорта Игорь Сивов. Пара старается не «светить» свои отношения, поэтому увидеть их вместе – большая удача.