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Нюша впервые вышла в свет с будущим мужем

Нюша впервые вышла в свет с будущим мужем

7:04  1 Июня 2017
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Нюша впервые вышла в свет с будущим мужем

Артек, 01 июня. Певица Нюша впервые на публике появилась со своим будущим мужем Игорем Сивовым.

Как пишет «Газета.ru», звездную пару, несмотря на все их старания не попадаться на глаза журналистам, видели в Крыму, на музыкальном конкурсе «Детская Новая Волна», который проходит в Артеке.

Нюша впервые вышла в свет с будущим мужем

Жених Нюши (Александры Шурочкины) — генеральный советник президента Международной федерации университетского спорта Игорь Сивов. Пара старается не «светить» свои отношения, поэтому увидеть их вместе – большая удача.

#крым #нюша #артек
Алексей Громов
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