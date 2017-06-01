Морские пехотинцы Черноморского флота подняты по тревоге

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Краснодар, 1 июня. Отдельный батальон морской пехоты российского Черноморского флота, который дислоцируется в Краснодарском крае, внезапно подняли по тревоге.

300 человек, получив оружие, выстроились в колонну и отправились в 250-километровый марш в район сосредоточения. Об этом журналистам рассказал сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Он добавил, что тревога связана с проверкой боеготовности сил, которую проводит управление Южного военного округа.