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Политика
Морские пехотинцы Черноморского флота подняты по тревоге

Морские пехотинцы Черноморского флота подняты по тревоге

7:15  1 Июня 2017
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Морские пехотинцы Черноморского флота подняты по тревоге

Краснодар, 1 июня. Отдельный батальон морской пехоты российского Черноморского флота, который дислоцируется в Краснодарском крае, внезапно подняли по тревоге.

300 человек, получив оружие, выстроились в колонну и отправились в 250-километровый марш в район сосредоточения. Об этом журналистам рассказал сегодня начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Вячеслав Трухачев.

Морские пехотинцы Черноморского флота подняты по тревоге

Он добавил, что тревога связана с проверкой боеготовности сил, которую проводит управление Южного военного округа. 

#трухачев
Алексей Громов
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