Самолет полиции разбился в пригороде Буэнос-Айреса, есть пострадавшие

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Буэнос-Айрес, 1 июня. Принадлежащий полиции легкомоторный самолет Cessna 421 потерпел крушений в пригороде аргентинской столицы, три человека получили ранения. Об этом сообщает телеканал Todo Naticias.

Причиной крушения стала неисправность в двигателях. Заметив поломку, пилот отвел воздушное судно от жилых кварталов и попытался совершить приземление. Однако от удара о землю самолет загорелся, находившиеся внутри пассажиры получили травмы и были госпитализированы. Сейчас их жизни ничего не угрожает.

Напомним, накануне стало известно об инциденте на борту пассажирского самолета компании Malaysian Airlines MH128, летевшего из Мельбурна в Куала-Лумпур. Издание Газета.ru сообщает, что во время полета в кабину пилотов попытался прорваться один из пассажиров. Из-за случившегося самолет совершил экстренную посадку.