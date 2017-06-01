Интерпол задержал в Таиланде четырех разыскиваемых россиян

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Бангкок, 01 июня. Задержанные в Таиланде по линии Интерпола жители России будут депортированы на родину и предстанут перед судом.

Как пишет RT, задержание россиян, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, стало результатом совместной работы полиции двух стран и посольства России в Таиланде.

Как отмечают в правоохранительных органах, на родину будут депортированы задержанные в разных провинциях королевства Дмитрий Шкуратов, Анатолий Самодов, Евгений Коровин и Андрей Дзятковский.

Первый был осужден в России за «применение насилия в отношении представителя власти», но сумел сбежать; второй – обвиняется дома в «принуждении к сделке или отказу от нее под угрозой применения насилия»; третий – обвиняется в разбое; четвертый – в убийстве.