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В Бразилии пропали останки двукратного чемпиона мира по футболу Гарринчи

В Бразилии пропали останки двукратного чемпиона мира по футболу Гарринчи

6:43  1 Июня 2017
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В Бразилии пропали останки двукратного чемпиона мира по футболу Гарринчи

Бразилиа, 1 июня. Останки легендарного форварда сборной Бразилии по футболу и двукратного чемпиона мира Манэ Гарринчи пропали из семейного склепа в штате Рио-де-Жанейро. Об этом сообщает  Газета.ru.

По данным издания, о пропаже останков Гарринчи заявила дочь футболиста Розанжела дус Сантус, которая собиралась устроить памятную церемонию. Позже выяснилось, что останки были перенесены в неизвестное место по инициативе одного из членов семьи Гарринчи. Вместо футболиста в склепе был захоронен другой человек.

 «Мы изучили этот вопрос, и не можем с уверенностью сказать, что в настоящий момент он здесь похоронен. У нас есть информация об эксгумации и перемещении останков в другое место, но куда именно, мы не знаем», — заявил представитель администрации кладбища Присила Либериу.

Сообщается, что ни одного из детей Манэ Гарринчи не поставили в известность об эксгумации останков.

Алексей Громов
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