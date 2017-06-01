Жуткое фото: в ДТП с участием Lada Largus и фуры под Барнаулом погибли двое

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Алтайский край, 01 июня. В серьезной аварии, произошедшей накануне вечером под Барнаулом, погибли два человека.

Как рассказали в пресс-службе регионального МВД, трагедия случилась на 49 километре трассы А-322 Барнаул – Рубцовск. По предварительным данным, Lada Largus вылетела на «встречку», где столкнулась с грузовиком MAN.

В дорожно-транспортном происшествии погибли водитель и пассажирка легковушки, водитель грузовика не пострадал. На месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства аварии выясняются.