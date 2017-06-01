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Россия
Минсельхоз займется регулировкой цен на молоко

Минсельхоз займется регулировкой цен на молоко

6:43  1 Июня 2017
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Минсельхоз займется регулировкой цен на молоко

Москва, 1 июня. Минсельхоз направил в правительство предложение регулировать цены на молоко. Речь о проведении товарных интервенций по аналогии с рынком зерна, когда государство скупает излишки продукта и продает их в случае дефицита на рынке. 

Правительству ранее был представлен доклад о результатах реализации в 2016 году госпрограммы развития сельского хозяйства, в котором, помимо прочего, содержится предложение ввести регулирование цен на молоко. 

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, речь идет об интервенциях на молочном рынке по аналогии с рынком зерна. Предполагается, что государство будет закупать у производителей избытки продукции (как правило, летом), а затем продавать ее при возникновении дефицита (как правило, зимой). Ожидается, что это позволит избежать сезонных скачков цен на продукцию.

Минсельхоз займется регулировкой цен на молоко

#цены #молоко
Олеся Волкова
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