Минсельхоз займется регулировкой цен на молоко

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Москва, 1 июня. Минсельхоз направил в правительство предложение регулировать цены на молоко. Речь о проведении товарных интервенций по аналогии с рынком зерна, когда государство скупает излишки продукта и продает их в случае дефицита на рынке.

Правительству ранее был представлен доклад о результатах реализации в 2016 году госпрограммы развития сельского хозяйства, в котором, помимо прочего, содержится предложение ввести регулирование цен на молоко.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на источник, речь идет об интервенциях на молочном рынке по аналогии с рынком зерна. Предполагается, что государство будет закупать у производителей избытки продукции (как правило, летом), а затем продавать ее при возникновении дефицита (как правило, зимой). Ожидается, что это позволит избежать сезонных скачков цен на продукцию.