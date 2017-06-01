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Происшествия
Жительница Прикамья задушила свою престарелую мать-инвалида 

Жительница Прикамья задушила свою престарелую мать-инвалида 

6:29  1 Июня 2017
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Жительница Прикамья задушила свою престарелую мать-инвалида 

Пермь, 1 июня. В городе Верещагино Пермского края арестована местная жительница, убившая свою престарелую мать-инвалида, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По данным следствия, убийство было совершено в ночь на 19 мая. Обвиняемая в своей квартире «задушила подручными средствами» свою 91-летнюю мать. Погибшая была инвалидом, ветераном Великой Отечественной войны. Из-за болезни долгое время была прикована к постели.

Как сообщает URA.RU, суд избрал для обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. 50-летней женщине предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу для установления вменяемости или невменяемости.

#убийство #пермь
Олеся Волкова
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