Товарооборот между Россией и Японией в I квартале вырос на четверть

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Токио, 01 июня. В первом квартале 2017 года товарооборот между Россией и Японией увеличился на 25%.

Как передают «Известия», информацию об этом озвучил посол РФ в стране восходящего солнца Евгений Афанасьев на открытии в Токио международного форума «Инвестиции в Россию: современный взгляд».

«Объем экспорта из Японии в Россию вырос на 14%, увеличились поставки российских товаров в Японию, рост составил 29%», — уточнил дипломат, добавив, что «активно развивается экспорт из РФ таких товаров, как пищевых продуктов, текстиля, резиновых изделий, продукции целлюлозной промышленности».

Как подчеркнул Евгений Афанасьев, привлекательность России перед инвесторами растет, так как экономика «взяла курс на восстановление после двух лет стагнации и спада».