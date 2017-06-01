И снова санкции: в Сенате США предлагают усилить ограничения в отношении России

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В американском Сенате предложили ужесточить режим антироссийских санкций, в связи с «действиями России на Украине и в Сирии, а также кибератаками в США». Как сообщает издание Bloomberg, авторами инициативы стали председатель банковского комитета верхней палаты Майк Грапо (от штата Айдахо) и один из старейших демократов в комитете Шеррод Браун (от штата Огайо).

Они подготовили законопроект, который предусматривает введение дополнительных мер ограничения в сферах таких секторов российской экономики, как добыча полезных ископаемых, металлургия и железнодорожный транспорт.

Издание поясняет, что документ «призван усилить и структурировать режим» антироссийских санкций.

«Несмотря на существующие санкции, Россия по-прежнему остается враждебной, непокорной страной, которая усиливает свою военную деятельность, связанную и с кибер-шпионажем, и принимает экономические меры, чтобы навредить США и вбить клин между ними и их союзниками»,— отмечают в аннотации авторы законотворческой инициативы.

Только разговоры

Пока речь идет всего лишь о «двупартийной договоренности по поводу законодательства, призванного ужесточить и расширить санкции, наложенные на Россию», отмечают в Банковском комитете Сената США. Она стала возможной после слушаний, в ходе которых сенаторы проанализировали «результативность санкций, введенных США против России три года назад» в связи с событиями в Крыму.

Россия в глазах американских сенаторов предстает как «враждебная, непокорная держава, которая применяет вооруженные силы, ресурсы кибернетического информационного шпионажа и экономические рычаги, чтобы нанести вред США, внести раскол между ними и их союзниками».

Палки в колеса переговоров

В комитете Сената явно ставят палки в колеса администрации Дональда Трампа. Предложение сенаторов может стать помехой в налаживании отношений с Россией, отмечает Bloomberg.

О том, что в Белом доме считают возможным перезапуск переговорного процесса с Москвой, ранее сообщало издание The Washington Post. В администрации президента США считают, что это поможет разрешить конфликт на Украине.

По данным издания, инициативу курирует лично госсекретарь США Рекс Тиллерсон. Этот вопрос он, якобы, уже обсудил с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. Кроме того, газета сообщает о том, что американский дипломат намерен назначить специального посланника от курируемого им ведомства для реализации данной инициативы.

Однако есть и альтернативное мнение. Так издание EADaily, цитирует советника американского президента Дональда Трампа Гари Кона, который заявил о том, что США не только не планируют смягчать санкции против России, но и могут их усилить. По словам советника, Трамп хочет пока сохранить ограничительные меры.

«Вопрос с отменой наших санкций не рассматривается, возможно, будет ужесточение мер. Я думаю, президент Трамп дал четко понять, что нужно сделать России для отмены санкций», — сказал Кон.

Не первый заход

В начале 2017 года в Сенат был уже внесен один законопроект, авторы которого призывали усилить режим антироссийских санкций. Тогда среди рьяных законотворцев отметились республиканец Джон Маккейн и демократ Бен Кардин.

Они предложили законодательно закрепить ряд уже действующих ограничений выдвинутых против России. Кроме того, предлагали ввести ряд запретительных мер «на инвестиции в развитие проектов в сфере гражданской атомной энергетики, реализуемых Россией».

Так, документ, предлагаемый Маккейном и Карди, предусматривал введение обязательного запрета на выдачу американских виз и арест активов тех, кто «подрывает кибербезопасность государственной, частной инфраструктуры или демократических институтов» в США. Санкции также должны были вводиться за сотрудничество с российским оборонным сектором и разведкой.

Наследие Обамы

В конце 2016 года, за несколько недель до своего ухода с поста американского лидера, Барак Обама ввел новые ограничительные меры в отношении России. За предполагаемую причастность Москвы к кибератакам на американские серверы в черный список были занесены шесть человек и пять ведомств, включая ФСБ и ГРУ. Кроме того, из США были высланы 35 российских дипломатов — в ответ на «недопустимое преследование» их американских коллег со стороны российской полиции и спецслужб.

Также 27 мая лидеры стран G7 в итоговом заявлении саммита в Таормине выразили готовность к ужесточению санкций в отношении России в случае невыполнения Минских соглашений.

«Санкции могут быть отменены, когда Россия выполнит свои обязательства. Тем не менее, мы также готовы принять дальнейшие ограничительные меры в отношении страны, если этого потребуют её действия», — отмечалось в коммюнике.