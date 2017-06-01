В Мексике поместили портрет Трампа на туалетную бумагу
Мехико, 1 июня. Недовольный политикой нового президента США в отношении Мексики предприниматель Антонио Батталья начал выпуск туалетной бумаги с изображением Дональда Трампа, сообщает The Telegraph.
Необычная туалетная бумага выпускается под торговой маркой Tramp. Ее главными слоганами Батталья выбрал «мягкость без границ» и «это стена, за которую мы заплатим». Предприниматель заявил, что собирается направить 30% доходов от продажи туалетной бумаги Tramp на поддержку мигрантов.
Издание Газета.ru сообщает, что Институт промышленной собственности Мексики не нашел нарушений в использовании имени американского президента для создания торговой марки, так как компании Дональда Трампа не зарегистрировали бренд Tramp в отрасли производства гигиенической продукции на территории страны.