В Мексике поместили портрет Трампа на туалетную бумагу

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Мехико, 1 июня. Недовольный политикой нового президента США в отношении Мексики предприниматель Антонио Батталья начал выпуск туалетной бумаги с изображением Дональда Трампа, сообщает The Telegraph.

Необычная туалетная бумага выпускается под торговой маркой Tramp. Ее главными слоганами Батталья выбрал «мягкость без границ» и «это стена, за которую мы заплатим». Предприниматель заявил, что собирается направить 30% доходов от продажи туалетной бумаги Tramp на поддержку мигрантов.

Mexican company to roll out Trump toilet paper that boasts 'softness without borders' https://t.co/4hP6aUs9eQ pic.twitter.com/ghXydg9wBk — Telegraph News (@TelegraphNews) June 1, 2017

Издание Газета.ru сообщает, что Институт промышленной собственности Мексики не нашел нарушений в использовании имени американского президента для создания торговой марки, так как компании Дональда Трампа не зарегистрировали бренд Tramp в отрасли производства гигиенической продукции на территории страны.