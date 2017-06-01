Трамп намерен вернуть России дипсобственность, отнятую Обамой

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Вашингтон, 01 июня. Нынешний глава Белого дома намерен вернуть России отнятую бывшим президентом США дипломатическую собственность.

Как пишет «Газета.ru», информацию об этом получил источник The Washington Post в американской администрации. Москве могут быть возвращены объекты недвижимости в Мэриленде и Нью-Йорке.

Однако прежде, до возвращения, Дональд Трамп намерен снять с дипломатической собственности РФ дипломатическую неприкосновенность. Это в будущем ограничит деятельность российских дипломатов.

К слову, если эти помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в связи с этим, в случае чего, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.