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Весь мир
Трамп намерен вернуть России дипсобственность, отнятую Обамой

Трамп намерен вернуть России дипсобственность, отнятую Обамой

6:16  1 Июня 2017
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Трамп намерен вернуть России дипсобственность, отнятую Обамой

Вашингтон, 01 июня. Нынешний глава Белого дома намерен вернуть России отнятую бывшим президентом США дипломатическую собственность.

Как пишет «Газета.ru», информацию об этом получил источник The Washington Post в американской администрации. Москве могут быть возвращены объекты недвижимости в  Мэриленде и Нью-Йорке.

Однако прежде, до возвращения, Дональд Трамп намерен снять с дипломатической собственности РФ дипломатическую неприкосновенность. Это в будущем ограничит деятельность российских дипломатов.

К слову, если эти помещения потеряют неприкосновенность, они будут считаться обычными зданиями, в связи с этим, в случае чего, правоохранительные органы США смогут получить туда доступ.

#дональд трамп #сша
Алексей Громов
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