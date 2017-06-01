Закон о запрете соцсетей для детей в РФ вернут на доработку

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Москва, 1 июня. Правовое управление Госдумы подготовило заключение по законопроекту о регулировании соцсетей, предполагающему введение их запрета для лиц младше 14 лет.

Законопроект «О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» предусматривал введение ряда ограничений для социальных сетей, действующих в России. Так, к примеру, предполагалось закрыть доступ для детей младше 14 лет, а тем, кто старше — регистрироваться только по паспорту.

Контролировать сервисы, согласно проекту, должен Роскомнадзор. Кроме того, для этой цели предусматривалось создать межведомственный координационный орган.

Закон на рассмотрение внес депутат Виталий Милонов в апреле. Как сообщают «Известия», в ответе правового управления Госдумы говорится, что принятие законопроекта означает наделение Роскомнадзора дополнительными функциями. А это приведет к увеличению числа сотрудников и финансирования. Создание координационного органа также приведет к увеличению расходов из федерального бюджета. .

Милонов пообещал изданию, что после доработки вновь внесет проект на рассмотрение.