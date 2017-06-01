Сирия новости 1 июня 07.00: САА окружила боевиков ИГ в Маскане, ССА отбила свои позиции у САА в Алеппо

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Сирия, 1 июня. САА окружила с трех сторон боевиков ИГ* в Маскане, ССА отбила свои позиции у САА в провинции Алеппо. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): окружила с трех сторон боевиков ИГ в Маскане, заключила сделку по обмену заложниками с боевиками группировки «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб, ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям террористов ИГ в Дейр эз-Зоре.

ВКС РФ: произвели ночные бомбардировки позиций ИГ на востоке провинции Хама для подготовки утреннего наступления САА.

Свободная сирийская армия (ССА): смогла восстановить свои позиции в провинции Алеппо, но при этом в боях с правительственными войсками потеряла два транспортных средства.

Международная коалиция во главе с США: ВВС коалиции нанесли несколько авиаударов по северным окраинам города Ракка.

«Исламское государство»*: опубликовало видеоролик, в котором два якобы бывших солдата САА говорят, что они сдались террористам ИГ, захватило бульдозер и БМП САА на востоке провинции Хомс.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, несмотря на то, что террористы в городе Маскана оказались окружены с трех сторон, боевики ИГ оказывают серьезное сопротивление частям САА, пытающимся выбить их из города. Хотя, некоторое время назад и поступали сообщения о том, что боевики ИГ уже отступили из города, оставив только отряд самоубийц, чтобы замедлить продвижение сил правительства в этом районе.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников, боевики ССА восстановили свои позиции в результате столкновений с правительственными войсками, потеряв два транспортных средства.

Провинция Хомс

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, интернет-портал ИГ Amaq опубликовал видеоролик, в котором два якобы бывших солдата САА объявили, что они сдались террористам ИГ. Агентство Al-Masdar News не смогло уточнить факт дезертирства этих двух солдат и высказало предположение, что скорее всего это лишь очередной пропагандистский видеоролик ИГ, которое только на прошлой неделе потеряло 3000 квадратных километров территории в центре провинции Хомс.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@geopolitiquee) один из источников, террористы захватили бульдозер и БМП САА на восточном фронте провинции.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агенство Deir ez-Zor 24, ВВС Сирии нанесли авиаудары по позициям террористов ИГ, как в самом Дейр эз-Зоре, так и в его окрестностях.

Провинция Идлиб

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, лидеры группировки «Тахрир аш-Шам» заключили сделку с сирийским правительством, согласно которой четверо тяжело больных людей и 12 членов их семей будут эвакуированы из населенного пункта Аль-Фуа и Кефрая в подконтрольные САА территории в провинции Хама. Взамен несколько сторонников боевиков будут отправлены из района Ярмук города Дамаск в провинцию Идлиб.

Провинция Ракка

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter новостное агенство Raqqa 24, ВВС международной коалиции во главе с США нанесли несколько авиаударов по северным окраинам города Ракка.

Провинция Хама

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, ВКС РФ произвели ночные бомбардировки позиций ИГ на востоке провинции, в преддверии намеченного на утро наступления САА.

Провинция Эс-Сувейда

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@MmaGreen) один из источников, правительственные войска на танках Т-72 патрулируют границу с Иорданией на юге провинции.

Ирак

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Iraqi News, братская могила с останками 60 мирных жителей, убитых террористами ИГ, была найдена в районе Аль-Шифа в западном Мосуле.

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter информационное агентство Iraqi Day, отряды «Аль-Хашд Аль-Шааби» опровергли сообщения о том, что их войска пересекли границу с Сирией. В шиитской группировке утверждают, что они роют траншеи для восстановления границы.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)