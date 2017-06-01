«Дальневосточный гектар» на Камчатке за год получили почти 1000 человек

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Петропавловск-Камчатский, 01 июня. В течение первого года реализации в РФ закона о «дальневосточном гектаре» обладателями земельного надела на Камчатке стали более 900 человек.

Как пишет «Газета.ru», ссылаясь на данные, полученные в краевом правительстве, большая часть участков была выделена в окружающем региональный центр Елизовском муниципальном районе.

Всего же в течение года властями Камчатки было получено более 3,5 тысяч заявлений на выделение земли, каждое седьмое обращение поступило от жителей других регионов России – Москвы и МО, Петербурга, а также Калининградской, Свердловской и Ростовской областей и Краснодарского края.

Напомним, ФД о «дальневосточном гектаре» был подписан в мае прошлого года Владимиром Путиным и вступил в силу с 1 июня 2016 года