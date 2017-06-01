Парламент Македонии утвердил новое правительство

В Избранное

Скопировать

Скопье, 1 июня. Парламент Македонии утвердил новый кабинет министров с лидером Социал-демократического союза Зораном Заевым во главе. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За назначение Заева на пост премьер-министра Македонии проголосовали 62 депутата из 120. По данным издания, новое правительство сформировано в коалиции с двумя албанскими партиями.

Напомним, в конце апреля в Македонии случился политический кризис и массовые беспорядки. По данным Газеты.ru, протестующие против назначения этнического албанца Талата Хафери спикером парламента националисты устроили погром в здании национального законодательного органа и избили Зорана Заева.