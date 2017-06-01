Конгресс США проверяет, была ли еще одна встреча Сешнса с Кисляком
Вашингтон, 01 июня. В столице Соединенных Штатов начат очередной виток в деле так называемого вмешательства России в выборы президента США.
Как сообщает RT, американский конгресс и ФБР начали проверку возможной еще одной встречи нынешнего главы Минюста США Джеффа Сешнса с послом России в Соединенных Штатах Сергеем Кисляком.
Предполагается, что беседа Сешнса с Кисляком могла состояться в конце апреля прошлого года в Вашингтоне, где тогда еще кандидат на должность президента США Дональд Трамп выступал с первой речью по поводу своего видения внешней политики.
Добавим, что раннее в ходе расследования дела о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США, сообщалось о встрече американского министра юстиции с послом России в июле и сентябре 2016 года.