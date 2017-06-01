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Трамп прокомментировал заявление Клинтон о поражении на выборах

Трамп прокомментировал заявление Клинтон о поражении на выборах

5:41  1 Июня 2017
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Трамп прокомментировал заявление Клинтон о поражении на выборах

Вашингтон, 1 июня. Дональд Трамп прокомментировал заявление Хиллари Клинтон о поражении на президентских выборах в США, назвав ее «ужасным кандидатом». Свое мнение хозяин Белого дома высказал в социальной сети Twitter.

«Криводушная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов вместе с Национальным комитетом Демпартии», — написал Дональд Трамп.

Ранее Хиллари Клинтон в очередной раз высказалась о своем поражении на президентских выборах. По данным издания Газета.ru, Клинтон переложила вину за свою неудачу на кибератаки, «вмешательство Москвы», сексизм и деятельность ряда СМИ.

#хиллари клинтон #дональд трамп #сша
Алексей Громов
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