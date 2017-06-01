Трамп прокомментировал заявление Клинтон о поражении на выборах

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Вашингтон, 1 июня. Дональд Трамп прокомментировал заявление Хиллари Клинтон о поражении на президентских выборах в США, назвав ее «ужасным кандидатом». Свое мнение хозяин Белого дома высказал в социальной сети Twitter.

«Криводушная Хиллари Клинтон теперь обвиняет всех, кроме себя, отказываясь признать, что она была ужасным кандидатом. Винит Facebook и даже демократов вместе с Национальным комитетом Демпартии», — написал Дональд Трамп.

Crooked Hillary Clinton now blames everybody but herself, refuses to say she was a terrible candidate. Hits Facebook & even Dems & DNC. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 1, 2017

Ранее Хиллари Клинтон в очередной раз высказалась о своем поражении на президентских выборах. По данным издания Газета.ru, Клинтон переложила вину за свою неудачу на кибератаки, «вмешательство Москвы», сексизм и деятельность ряда СМИ.