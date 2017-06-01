Ошибка в управлении: в Минобороны озвучили причины крушения Ту-154

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Министерство обороны РФ поставило точку в расследовании крушения Ту-154 над Черным морем. В ведомстве сообщили, что причиной катастрофы могло стать нарушение пространственной ориентировки командира самолета.

В результате расследования не было выявлено никаких внешних факторов воздействия на авиалайнер. Эксперты пришли к выводу, что к трагедии привели ошибочные действия командира самолета Романа Волкова при управлении воздушным судном.

«По результатам расследования установлено, что причиной происшествия могло быть нарушение пространственной ориентировки (ситуационной осведомленности) командира воздушного судна, приведшее к его ошибочным действиям с органами управления воздушным судном», — говорится в сообщении.

В ходе расследования также не было выявлено нарушений в рассадке пассажиров, загрузке и центровке груза, вес которого составлял 150 килограммов.

Напомним, что ранее рядом СМИ выдвигалась версия о том, что из-за возможной перегрузки проблемы у самолета начались еще во время взлета. Он с трудом поднялся в воздух: его отрыв от взлетно-посадочной полосы произошел только на 37-й секунде после начала разбега, а скороподъемность составила 10 м/с вместо обычных 12–15 м/с.

Кроме того комиссия по расследованию крушения самолета Ту-154 в Черном море в декабре 2016 года, не выявила нарушений правил заправки самолета.

«Не установлено никаких нарушений правил заправки самолета топливом в аэропорту города Сочи или воздействия внешних факторов», — отмечается в итогах расследования катастрофы, опубликованных военным ведомством.

На прошлой неделе министр обороны Сергей Шойгу заявил о том, что результаты расследования крушения Ту-154 будут опубликованы в ближайшее время. Он рассказал, что поисковые работы на месте катастрофы завершились еще несколько недель назад и эксперты уверены в установлении причин трагедии «на 99%».

«Мы сами крайне заинтересованы в этом и подходим к этому с такой особой щепетильностью. Мы буквально несколько недель назад завершили там работу по поиску всех необходимых деталей», — подчеркнул он.

Ранее версии о дезориентации пилота в пространстве, а также о перегрузке авиалайнера выдвигали ряд СМИ, однако их опровергал Следственный комитет.

«Появившееся заявление в прессе о перегрузке воздушного судна Ту-154, которая якобы стала причиной катастрофы над Черным морем, не соответствует установленным фактическим обстоятельствам и материалам уголовного дела», — заявляла официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Также среди причин катастрофы, назывались: человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей.

В СК РФ отмечали, что окончательные выводы о причинах крушения Ту-154 над Черным морем можно будет сделать только после проведения комплекса летно-технических экспертиз.

Эксперты, которых опросило издание «Коммерсант» отметили, что полет в сирийскую Латакию для экипажа лайнера военного ведомства растянулся на целый день. Это действительно могло сказаться на физическом состоянии пилотов и командира воздушного судна.

Несколько часов Ту-154 ждал вылета в Москве. Затем из-за плохих погодных условий он был вынужден вместо Моздока сесть в Адлере, аэропорт которого плохо знал экипаж самолета. Таким образом рейс превратился из дневного в ночной. Вся эта трагическая цепочка событий могла привести к тому, что у членов экипажа могли обостриться хронические заболевания или ввести его в состояние стресса, полагают специалисты.

После того как Минобороны опубликовало результаты расследования, версия о потере пилотом пространственной ориентировки осталась единственной, а остальные, в том числе о технической неисправности самолета военного ведомства, были опровергнуты. Если в Следственном комитете РФ согласятся с выводами экспертов, к ранее возбужденному уголовному делу о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта может добавиться еще одно — о халатности командования 800-й авиабазы и ВКС.

Самолет Минобороны России Ту-154, направлявшийся в сирийскую Латакию потерпел крушение в акватории Черного моря 25 декабря 2016 года вскоре после вылета из аэропорта Сочи, где лайнер, вылетевший из подмосковного Чкаловского, приземлялся для дозаправки. На его борту находились 92 человека: артисты ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты нескольких российских телеканалов, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все они погибли.