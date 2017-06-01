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Спорт
Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»

Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»

5:29  1 Июня 2017
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Сергей Ребров покинет пост главного тренера киевского «Динамо»

Киев, 01 июня. Главный тренер ФК «Динамо» (Киев) Сергей Ребров заявил о том, что в самое ближайшее время покинет свой пост.

Как сообщают «Известия», об этом заявил сам 42-летний наставник главного украинского клуба на пресс-конференции после 10-го тура плей-офф Премьер-лиги, в котором бело-синие обыграли «Черномоморец».

По словам Реброва, все вопросы на тему уже утрясены с руководством киевского «Динамо» — стороны решили не продлевать контракт, который истекает наступившим летом.

Добавим, что Сергей Ребров возглавляет киевский клуб с 2014 года, под его началом «Динамо» по два раза побеждали в чемпионате и Кубке Украины, а также один раз – в Суперкубке страны.

#киев #украина #динамо
Алексей Громов
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