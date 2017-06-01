Трамп обсудил военно-морское сотрудничество с премьером Вьетнама

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Вашингтон, 1 июня. Президент США Дональд Трамп и вьетнамский премьер Нгуен Суан Фук обсудили возможность захода американского авианосца в порт во Вьетнаме. Об этом говорится в распространенном пресс-службой Белого дома сообщении.

«Стороны изучили возможность визита американского авианосца во вьетнамский порт и обсудили шаги по дальнейшему сотрудничеству между военными моряками двух стран», — сообщает представитель администрации США.

Также сообщается, что лидеры обсудили передачу Вьетнаму катера береговой охраны и заявили о нацеленности на укрепление двухсторонних связей в оборонной сфере.

Издание Газета.ru сообщает, что на прошедших 1 июня переговорах в Вашингтоне Дональд Трамп и Нгуен Суан Фук согласились, что проводимые КНДР ядерные испытания нарушают многочисленные резолюции СБ ООН, и высказались за денуклеаризацию Корейского полуострова.