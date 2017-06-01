Конкурент «Победе»: в России появится второй лоукостер

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Москва, 01 июня. Российские инвесторы рассматривают возможность создания в стране нового лоукостера, который станет конкурентом «Победе».

Как пишет «Коммерсант», новая авиакомпания будет создана на базе уже существующего российского перевозчика, однако вполне возможно, что при участии иностранного капитала. Как минимум переговоры по теме прошли с несколькими зарубежными низкобюджетными авиакомпаниями.

По прогнозам, новый российский лоукостер будет задействован в регионах, где спрос на бюджетные перевозки велик. К примеру, питерский «Пулково» при пропускной возможности в 18 млн пассажиров в этом году принял только чуть больше 13 миллионов человек.

При этом, как отмечает издание, в первые четыре месяца года в России зафиксирован рост авиационных перевозок – на 20%.