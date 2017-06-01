Обама купил дом с 8 спальнями и 10 уборными в Вашингтоне

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Вашингтон, 1 июня. Экс-президент США Барак Обама с супругой Мишель приобрел дом за 8,1 млн долларов с восемью спальнями и десятью уборными. Об этом со ссылкой на агентство недвижимости сообщает The Washington Post.

По данным издания, дом расположен в районе Калорама, недалеко от Российского культурного центра. Калорама считается одним из старейших и наиболее престижных районов Вашингтона, в котором после выхода в отставку жили президенты США Франклин Рузвельт, Вудро Вильсон, Уильям Тафт и Герберт Гувер.

Семья Барака Обамы арендовала дом после окончания его президентского срока, но теперь решила выкупить недвижимость. Издание отмечает, что в доме Обамы сразу восемь спален и 10 санузлов. Официальный представитель бывшего президента Кевин Льюс заявил, что Барак и Мишель Обама приняли решение приобрести дом, так как намерены провести в Вашингтоне еще как минимум 2,5 года, до тех пор как младшая дочь четы не закончит школу.