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Происшествия
Две иномарки получили сильные повреждения в результате ДТП в Омске

Две иномарки получили сильные повреждения в результате ДТП в Омске

4:39  1 Июня 2017
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Две иномарки получили сильные повреждения в результате ДТП в Омске

Омск, 1 июня. В результате ДТП в Омске два автомобиля получили серьезные повреждения. Об этом сообщает iReactor.

По данным издания, 31 мая на пересечении Космического проспекта и улицы Петра Осминина столкнулись две иномарки. В результате сильного удара оба автомобиля получили сильные повреждения, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливаются причины и виновник ДТП.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Казани выезжающая с дворовой территории иномарка Kia сбила 72-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована с сотрясением мозга и ушибами.

Алексей Громов
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