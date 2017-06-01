Две иномарки получили сильные повреждения в результате ДТП в Омске

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Омск, 1 июня. В результате ДТП в Омске два автомобиля получили серьезные повреждения. Об этом сообщает iReactor.

По данным издания, 31 мая на пересечении Космического проспекта и улицы Петра Осминина столкнулись две иномарки. В результате сильного удара оба автомобиля получили сильные повреждения, пострадавших нет.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Устанавливаются причины и виновник ДТП.

Ранее Газета.ru сообщила, что в Казани выезжающая с дворовой территории иномарка Kia сбила 72-летнюю пенсионерку. Женщина госпитализирована с сотрясением мозга и ушибами.