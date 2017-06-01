В Сирии уничтожен основатель «новостного агентства» ИГИЛ

В Избранное

Скопировать

Дамаск, 1 июня. В результате авиаудара возглавляемой США международной коалиции уничтожен основатель «новостного агентства» ИГИЛ* (организация запрещена на территории РФ). Об этом сообщает Reuters.

Уничтожен основатель новостного ресурса Amaq Райан Мешааль. Он погиб в результате авиаудара, нанесенного силами международной коалиции в городе Аль-Маядин в провинции Дэйр-эз-Зор. Также сообщается, что вместе с Мешаалем погибла его дочь.

Отслеживающая деятельность экстремистов в интернете американская организация SITE Intelligence Group сообщает, что портал Amaq был создан в 2014 году и использовался боевиками ИГИЛ. Часто террористы использовали сайт для того, чтобы объявлять о своей ответственности за совершенные по всему миру теракты.

* Организация запрещена на территории РФ.