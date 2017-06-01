Финал «Детской Новой волны» стартовал в Крыму

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Ялта, 1 июня. На проходящий в «Артеке» конкурс «Детская Новая волна 2017» приехали участники из 11 стран. Об этом сообщает пресс-служба главы республики Крым Сергея Аксенова.

Открытие финала международного конкурса исполнителей прошло накануне в детском центре «Артек».

«Крым принимает участников из 11 стран, и это является большой честью для всего российского государства», — цитирует слова Сергея Аксенова его пресс-служба.

На церемонии открытия, глава республики отметил, что власти Крыма планируют и дальше поддерживать организаторов подобных мероприятий. Также Аксенов пожелал успехов всем участникам, но отметил, что победу должен одержать сильнейший.

Напомним, ранее Газета.ru сообщила, что участник «Евровидения 2017» от Болгарии Кристиан Костов в 2014 году также выступал в «Артеке».