В России вступил запрет на работу водителям без российских прав

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Москва, 1 июня. В России вступил в силу запрет водителям-иностранцам работать без российского водительского удостоверения.

Запрет содержится в новой редакции закона «О безопасности дорожного движения». Мера предусматривает запрет людям без российского водительского удостоверения заниматься предпринимательской и трудовой деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Запрет касается водителей автобусов, коммунальной и грузовой техники и даже таксистов.

Наказывать за нарушение закона будут работодателей, допустивших к работе сотрудников без российских прав. Штраф за нарушение составит 50 тысяч рублей.