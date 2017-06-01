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Россия
В России вступил запрет на работу водителям без российских прав

В России вступил запрет на работу водителям без российских прав

3:45  1 Июня 2017
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В России вступил запрет на работу водителям без российских прав

Москва, 1 июня. В России вступил в силу запрет водителям-иностранцам работать без российского водительского удостоверения.

Запрет содержится в новой редакции закона «О безопасности дорожного движения». Мера предусматривает запрет людям без российского водительского удостоверения заниматься предпринимательской и трудовой деятельностью, связанной с управлением транспортным средством. Запрет касается водителей автобусов, коммунальной и грузовой техники и даже таксистов.

Наказывать за нарушение закона будут работодателей, допустивших к работе сотрудников без российских прав. Штраф за нарушение составит 50 тысяч рублей.

#россия
Алексей Громов
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