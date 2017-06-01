35 лет тюрьмы дали ветерану ВВС США за попытку примкнуть к ИГ в Сирии

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Нью-Йорк, 1 июня. Суд Бруклина приговорил ветерана ВВС США Тайрода Пуга к 35 годам тюрьмы за то, что он попытался присоединиться к террористической группировке ИГ*. Приговор был вынесен в среду, сообщают СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Как выяснило следствие, Тайрод Пуг собирался оказывать материальную поддержку террористам ИГ и даже пытался войти в их ряды для того, чтобы в будущем воевать на стороне террористов.

49-летнего Пуга арестовали в январе 2015 года, когда он предпринял попытку перебраться через границу Турции в Сирию. Американского ветерана сначала депортировали в Египет, а затем уже в США. Тайрод Пуг обратил на себя внимание американских правоохранительных органов еще в 2002 году. Тогда он выражал свои симпатии Усаме бен Ладену.

Тайрод Пуг служил в ВВС США с 1986 по 1990 год на должности механика, занимавшегося обслуживанием бортовой электроники. При аресте в Турции у Пуга изъяли копию пропагандистской видеозаписи ИГ.

* Организация запрещена на территории РФ.