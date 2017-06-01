Жители Новосибирска задержали, портившую автомобили, пожилую хулиганку

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Новосибирск, 1 июня. Жители Новосибирска с поличным поймали пожилую хулиганку, несколько месяцев портившую автомобили на одной из парковок города. Об этом сообщает тематическая группа «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

По данным администраторов группы, хулиганку разоблачили жильцы дома по улице Белинского. В течение полугода припаркованные неподалеку автомобили неоднократно разукрашивались краской из баллончика. Как выяснилось, хулиганством занималась проживающая по соседству пожилая женщина.

«Инцидент Новосибирск» со ссылкой на присутствующего при инциденте очевидца сообщает, что когда женщину «взяли» с поличным, она начала вести себя агрессивно и отказалась объяснить свои поступки. Позже хулиганка была доставлена в отдел полиции.