Клинтон увидела в опечатке Трампа «скрытое послание русским»

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Вашингтон, 1 июня. Экс-кандидат в президенты США Хилари Клинтон в шутку назвала опечатку в твитте Дональда Трампа «скрытым посланием русским». Об этом сообщает The Hill.

Иронию со стороны проигравшей президентские выборы Клинтон вызвал слово «covfefe», которое употребил в сообщении в социальной сети Twitter Дональд Трамп. Комментируя опечатку на проходящей в Калифорнии конференции IT- специалистов Code Conference, Клинтон назвала слово «covfefe» «тайным посланием русским».

«Я подумала, что это тайное послание русским. У вас недостаточный уровень допуска, чтобы знать, что такое covfefe», — пошутила политик.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter недописанное сообщение с загадочным словом «covfefe». Электронное издание Газета.ru сообщает, что позже хозяин Белого дома опубликовал другое сообщение, в котором предложил подписчикам «угадать, что значит «covfefe».