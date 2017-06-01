Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Американские сенаторы призвали усилить санкции против России

Американские сенаторы призвали усилить санкции против России

2:52  1 Июня 2017
98

Американские сенаторы призвали усилить санкции против России

Вашингтон, 1 июня. Два американских сенатора: Майк Грапо и Шеррод Браун выступили с предложение ввести дополнительные санкции против России в связи с событиями в Сирии и на востоке Украины, а также приписываемым России вмешательстве во внутренние дела США.

Проект закона, предложенный сенаторами, предполагает введение новых санкций против российских предприятий, задействованных в добыче полезных ископаемых, металлургии и железнодорожном транспорте.

Кроме того, сенаторы назвали Россию «враждебной» и «непокорной» державой, которая применяет все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы «нанести вред Соединенным штатам».

Напомним, что в январе в Сенат был внесен законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Его авторами были сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин.

#сша #сенат
Антон Зарубин
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть