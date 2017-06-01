Американские сенаторы призвали усилить санкции против России

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Вашингтон, 1 июня. Два американских сенатора: Майк Грапо и Шеррод Браун выступили с предложение ввести дополнительные санкции против России в связи с событиями в Сирии и на востоке Украины, а также приписываемым России вмешательстве во внутренние дела США.

Проект закона, предложенный сенаторами, предполагает введение новых санкций против российских предприятий, задействованных в добыче полезных ископаемых, металлургии и железнодорожном транспорте.

Кроме того, сенаторы назвали Россию «враждебной» и «непокорной» державой, которая применяет все имеющиеся в ее распоряжении рычаги, чтобы «нанести вред Соединенным штатам».

Напомним, что в январе в Сенат был внесен законопроект об усилении санкционного давления на Россию. Его авторами были сенаторы Джон Маккейн и Бен Кардин.