В российский прокат выходит фильм Звягинцева «Нелюбовь»

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Москва, 1 июня. В четверг выходит в российский прокат получивший приз жюри на 70-м Каннском фестивале фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь».

Фильм Звягинцева открывал программу основного показа на 70-м Канском кинофестивале и получил высокую оценку жюри и кинокритиков. В Москве «Нелюбовь» покажут сразу 80 кинотеатров. По заявлениям продюсера картины Александра Роднянского, фильм также выйдет в прокат во всех без исключения странах мира.

Картина рассказывает о жизни современной московской семьи, переживающий мучительный развод, на фоне которого у семейной пары внезапно пропадает ребенок. В прокат фильм попадет с рейтингом «18 плюс», но без присутствующей в оригинале ненормативной лексики.

«Мы снимали фильм для того, чтобы зритель пришел домой и крепко обнял своих близких», — рассказал Андрей Звягинцев на посвященной началу проката картины пресс-конференции.

Напомним, накануне Газета.ru сообщила, что российский премьер Дмитрий Медведев поздравил Звягинцева с призом жюри Каннского кинофестиваля.