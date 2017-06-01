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Весь мир
Маск пригрозил покинуть совет Трампа, если США выйдут из соглашения по климату

Маск пригрозил покинуть совет Трампа, если США выйдут из соглашения по климату

2:29  1 Июня 2017
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Маск пригрозил покинуть совет Трампа, если США выйдут из соглашения по климату

Вашингтон, 1 июня. Американский предприниматель Илон Маск заявил, что прекратит свое участие в консультативном органе при Белом доме, если президент США Дональд Трамп решит вывести страну из Парижского соглашения по климату.

Как написал Маск в своем Twitter, он пока не знает, как будет развиваться ситуация, но пообещал сделать все возможное, чтобы Трамп изменил свое решение о выходе из соглашения, пишет «Газета.ru».

После того, как Маска спросили, что он будет делать, если Трамп не станет следовать его советам, бизнесмен объяснил, что у него не будет иного выхода, кроме как выйти из советов при Белом доме.

Парижское соглашение по климату резко критиковалось Трампом еще до его избрания президентом. Ряд американских СМИ сообщили в эту среду, что Трамп намерен покинуть это соглашение.

 

#трамп #маск
Антон Зарубин
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