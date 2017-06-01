Кудрин предложил стратегию поэтапного повышения пенсионного возраста в России

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Москва, 1 июня. Алексей Кудрин предложил постепенное повышение пенсионного возраста в России до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Предложение содержится в подготовленной Центром стратегических разработок (ЦСР) стратегии экономического развития РФ на 2018 — 2024 годы.

Согласно стратегии, повышение пенсионного возраста в России должно происходить поэтапно — на полгода в каждом году. Начать предлагается в 2019 году. В Центре уверены, что к тому моменту, когда пенсионный возраст достигнет намеченных величин: 63 года для женщин и 65 лет для мужчин, средняя продолжительность жизни в России должна достигнуть 76 лет.

Авторы стратегии отмечают, что благодаря их стратегии, к 2024 году реальный средний размер пенсии в России должен повыситься на 30% и составить 1,85 прожиточных минимумов. К 2035 году пенсия может превысить 2,35 прожиточных минимумов. Коэффициент замещения (отношение среднего размера зарплаты к средней пенсии) к 2024 году сильно измениться не должен. Эта величина даже с учетом увеличения пенсионного возраста может составить 34%.