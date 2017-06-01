Клинтон заявила, что Путин хочет «сокрушить США»

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Вашингон, 1 июня. Главный соперник действующего американского президента Дональда Трампа на прошлогодних президентских выборах Хиллари Клинтон заявила, что «российские хакеры», якобы помешавшие ее победе на выборах, продолжают свою работу до сих пор.

По ее словам, некие третьи силы заинтересованы во влиянии на американскую нацию и экономику. За ними, как считает Клинтон, стоит лично президент России Владимир Путин.

«Важно, чтобы американцы, чтобы люди в технологиях и бизнесе понимали, что Путин хочет сокрушить нас. Он ведь давний агент КГБ», – приводит слова Клинтон «Газета.ru»