Путин встретится с представителями мировых информагентств

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Москва, 1 июня. Президент России Владимир Путин начнет работу в рамках Петербургского международного экономического форума со встречи с руководителями международных информационных агентств. Беседа с представителями СМИ пройдет в Константиновском дворце в Стрельне.

Как рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, встреча запланирована в форме вопросов и ответов. Темы охватят различные аспекты как внутренней, так и внешней политики страны.

Ожидается, что мероприятие посетят журналисты информационных агентств США, ФРГ, Китая, Индии, Италии, Испании, Турции, Японии и Швеции.

Ранее была обнародована программа первого дня Петербургского международного экономического форума.