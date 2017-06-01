Неизвестный в Канаде напал с ножом на школьника

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Оттава, 1 июня. Вооруженный ножом мужчина напал на школьника в канадской Миссиссоге, а затем сбежал с места преступления.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел на территории средней школы Св. Франциска Ксавьера. Раненный ребенок бы госпитализирован, однако, как отмечают врачи, его жизни ничего не угрожает.

Сейчас все окрестные школы переведены на режим особого положения, сообщает RT.

По некоторым данным, в нападении участвовали несколько человек. Полиция уже задержала двоих из них. Третий подозреваемый пока разыскивается, однако отмечается, что полиция знает, как он выглядит.