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Спорт
Российская теннисистка Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

1:33  1 Июня 2017
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Российская теннисистка Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»

Париж, 1 июня. Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос», являющимся вторым в сезоне Большого шлема.

Кузнецова, получившая девятый номер посева, в трех сетах обыграла французскую соперницу Осеан Доден со счетом 7:6 (7:5), 5:7, 6:3.

Следующим противником Кузнецовой станет китайская теннисистка Чжан Шуай, пишет «Газета.ru».

Напомним, что россиянка Екатерина Макарова завершила свое выступление на «Ролан Гаррос», уступив украинской сопернице Лесе Цуренко.

 

#кузнецова
Антон Зарубин
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