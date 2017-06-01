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Неизвестный мужчина пытался пробраться в Белый дом

Неизвестный мужчина пытался пробраться в Белый дом

1:19  1 Июня 2017
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Неизвестный мужчина пытался пробраться в Белый дом

Вашингтон, 1 июня. Сотрудники Секретной службы США задержали неизвестного, который предпринял попытку пробраться на территорию Белого дома в американской столице. По предварительным данным, он пытался перелезть через ограду.

Как сообщает Twitter Секретной службы, неизвестный пытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов у Белого дома. «Газета.ru» отмечает, что на данный момент обстановка у Белого дома нормальная, режим безопасности восстановлен, улицы уже открыты для движения пешеходов.

 

#белый дом
Антон Зарубин
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