Неизвестный мужчина пытался пробраться в Белый дом

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 1 июня. Сотрудники Секретной службы США задержали неизвестного, который предпринял попытку пробраться на территорию Белого дома в американской столице. По предварительным данным, он пытался перелезть через ограду.

Как сообщает Twitter Секретной службы, неизвестный пытался перепрыгнуть через стойку для велосипедов у Белого дома. «Газета.ru» отмечает, что на данный момент обстановка у Белого дома нормальная, режим безопасности восстановлен, улицы уже открыты для движения пешеходов.