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Политика
Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим еще на полгода

Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим еще на полгода

1:19  1 Июня 2017
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Трамп заблокирует перенос посольства США в Иерусалим еще на полгода

Нью-Йорк, 1 июня. Американский президент Дональд Трамп намерен заморозить перенос американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим еще на полгода.

Как сообщает NBC, Трамп воспользуется правом вето. Ранее вето на перенос посольства продлил Барак Обама. По сведениям журналистов, Трамп собирается сделать то же самое.

Напомним, закон о переносе американского посольства в Иерусалим был одобрен членами Конгресса США еще в 1995 году. Однако, американские лидеры несколько раз переносили сроки, боясь обострить ситуацию на Ближнем Востоке.

Алия Садыкова
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