Всеми вопросами дела о «связах с Россией» будет заниматься личный адвокат Трампа

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Вашингтон, 1 июня. Все вопросы, касающиеся предполагаемых связей избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Россией, будут перенаправлены личному юристу американского президента. Об этом заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как заявил Спайсер, все вопросы по этой теме будут отправлены адвокату Марку Касовицу. По словам официального представителя Белого дома, это позволит американской администрации сосредоточится на текущей повестке дня, пишет «Газета.ru».

Ответ Спайсер прозвучал на просьбу прокомментировать сообщения о том, что экс-директор ФБР Джеймс Коми на следующей неделе может выступить в сенате. В своем выступлении Коми, как ожидается, может обвинить Трампа в том, что тот оказывал на него давление с целью прекратить расследование о «связах» Трампа с Россией.