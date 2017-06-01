Полиция в Манчестере отпустила шестого задержанного по делу о теракте

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Лондон, 1 июня. Еще один задержанный по делу о теракте в Манчестере, отпущен без предъявления обвинения.

Об этом говорится в официальном сообщении городской полиции. Согласно данным правоохранительных органов, 21-летний молодой человек был фигурантом дела о взрыве на стадионе «Манчестер-Арена». Он отпущен полицией без предъявления обвинений.

Напомним, стражи порядка задержали 16 человек, которые могут быть причастны к террористическому акту. Шесть из них опущены, десять – остаются под стражей.

Теракт на стадионе «Манчестер-Арена» произошел 22 мая вечером. В результате подрыва смертника погибли 22 человека, около 120 получили ранения.