Донбасс: ДНР и ВСУ договорились о бессрочном прекращении огня

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Донецк, 1 июня. Власти Донецкой народной республики объявили об очередном прекращении огня, которое начало действовать с полуночи 1 июня. Об этом сообщает представитель ДНР в СЦКК генерал Руслан Якубов.

С начала этого года участники конфликта в Донбассе несколько раз объявляли о введении режима прекращения огня, однако ни один из объявленных «режимов тишины» не продержался более 12 часов.

По словам Якубова, руководству ДНР удалось достичь договоренности с украинской стороной о бессрочном прекращении огня с 1 июня.

Ранее с призывом ввести такую инициативу выступал заместитель командующего оперативным командованием ДНР, призывавший ВСУ прекратить огонь со среды 31 мая.