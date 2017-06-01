Алишер против Алексея: скандальный судебный процесс «Усманов – Навальный» шел два дня. ФАН-ТВ

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В Люблинском районном суде Москвы прошли слушания по иску миллиардера Алишера Усманова к оппозиционеру Алексею Навальному о защите чести и достоинства. Суть разбирательства сводилась к следующему: Усманов настаивал на том, чтобы Навальный опроверг некоторые сведения, которые тот ранее обнародовал. На суде побывала съемочная группа ФАН-ТВ.

Напомним, ранее Навальный опубликовал ряд материалов, из которых складывалась картина коррупционных связей с участием Алишера Усманова и теневых схемах получения прибыли. Усманов не мог оставить этот факт без внимания, и между бизнесменом и скандальным оппозиционером развязалась настоящая война в Интернете в форме затяжной и многоэтапной полемики.

«Алишер Усманов – честный предприниматель, честный человек! – говорил сам бизнесмен в одном из своих видеообращений. – А цель вот таких, как ты, Алексей Навальный, – это создание образа российского бизнесмена, который не умеет ничего, кроме как воровать, не умеет ничего создавать. И это тоже вранье! И твои потуги меня оболгать – это лай моськи на слона».

Разведка виртуальным боем привела к битве в суде. Впрочем, сам Усманов в суде не появился, его интересы представлял адвокат Генрих Падва. Финансовых претензий по иску бизнесмен предъявлять не стал, лишь настаивал на том, чтобы блогер опроверг распространенную им информацию.

В первый день слушания в суде растянулись почти на восемь часов. Федеральное агентство новостей уже подробно рассказывало о них. Навальный в суде во всеуслышание заявлял, что судья отказала его стороне в более чем 20-ти ходатайствах, среди которых были и вызовы в суд в качестве свидетелей Дмитрия Медведева, Ильи Елисеева и сотрудников газеты «КоммерсантЪ».

Владимир Усенко, юрист Алишера Усманова, в беседе с корреспондентом ФАН-ТВ прокомментировал ситуацию:

– Я как юрист могу сказать, что почти все эти ходатайства содержали в себе дефекты, то есть, они были изначально довольно слабыми. Например, они не содержали ссылки на нормы права, как того требует Гражданский процессуальный кодекс. И у судьи в таком случае не было другого выбора, кроме как отказать. По части ходатайств им было отказано в связи с тем, что документы, которые они хотели истребовать, мы представили суду сами.

Одно из главных опубликованных сведений Фонда борьбы с коррупцией Навального, которое оспаривал Усманов, заключается в том, что однокурсник премьер-министра России Дмитрия Медведева Илья Елисеев и связанный с ним фонд «Соцгоспроект» получили от Алишера Усманова по договору дарения земельный участок с домом в селе Знаменское на Рублевском шоссе. Представители Алишера Усманова утверждали в суде, что эти и другие сведения из публикаций Навального, такие как дача взятки вице-премьеру Игорю Шувалову и цензура в издательском доме «КоммерсантЪ», Навальным не доказаны, а значит, порочат честь и достоинство бизнесмена.

Генрих Падва, адвокат Алишера Усманова, разъяснил позицию его стороны в отношении опубликованных Алексеем Навальным материалов и содержащихся в них выводов:

– Мы считаем, что они незаслуженные, необоснованные, что они не подтверждаются фактическими материалами, это в основном домыслы, предположения, иногда желание… желаемое за действительное выдается.

Сторона защиты настаивала на допросе свидетелей, показания которых помогли бы обосновать Навальному свои обвинения, но суд отказал в этой просьбе. Представители Усманова утверждали, что во время судебных слушаний Навальный пытался переложить бремя доказывания на истца и с самого начала вышел за пределы рассмотрения дела. Что касается вопроса с земельным участком, представители бизнесмена подтвердили факт его дарения, но отказались трактовать это как взятку. По их словам, фонд «Соцгоспроект» не имеет отношения к Дмитрию Медведеву.

Владимир Усенко, юрист Алишера Усманова, рассказал корреспонденту ФАН-ТВ:

– Ответчики пытались доказать это с помощью одного-единственного документа, с помощью выписки из Реестра прав на недвижимое имущество. На наш резонный аргумент о том, что в этой выписке сторонами сделки указаны Алишер Усманов и фонд «Соцгоспроект», они несколько, по-моему, десятков раз повторяли, что «нет, все-таки, там есть премьер-министр». Конечно, это не так. Этого быть не может, это полный абсурд. Но за неимением иных доводов они вынуждены совершенно очевидные документы трактовать очень, на наш взгляд, некорректно. Это какая-то личная, видимо, мотивация Алексея Навального. Нам очень жаль, что он не останавливается перед очевидным искажением действительности в стремлении, возможно, повысить свой рейтинг.

Судебный процесс «Усманов – Навальный» продлился два дня. В итоге суд удовлетворил иск Усманова, признал данные в публикациях Фонда борьбы с коррупцией Навального порочащими и не соответствующими действительности. В течение 10 дней фонд должен удалить данные с сайта, Youtube и Facebook, а также опубликовать опровержение в течение трех месяцев.

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