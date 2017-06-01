Обнародована программа первого дня Петербургского международного экономического форума

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Санкт-Петербург, 1 июня. В этот четверг в Санкт-Петербурге начнется XXI Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который продлится до 3 июня.

Уже второй раз мероприятие пройдет на площадке «Экспофорума», расположенной в пригороде Петербурга в семи километрах от КАД.

Центральной темой форума станут поиски баланса в глобальной экономике. На мероприятие прибудут 12 тысяч участников из 130 стран мира. Свое участие подтвердили более 230 руководителей иностранных компаний и около 650 глав российских предприятий. Кроме того, в ПМЭФ участие примут главы 75 субъектов РФ.

В рамках программы форума пройдет ставшая уже традиционной сессия БРИКС, а также форум «Деловой двадцатки», посвященный международной торговле и инвестициям.

Одной из главных тем первого дня форума станет обсуждение стратегии создания национального бренда России. Данный проект будет направлен на повышение узнаваемости российских брендов, а также подготовки стратегии развития малого и среднего предпринимательства в РФ до 2030 года.

Российский президент Владимир Путин, как ожидается, проведет встречу с руководителями ряда международных суверенных фондов.

Кроме деловой части, ПМЭФ приготовил и обширную культурную программу. В первый день форума пройдет торжественный вечер «Классика в замке» с участием ведущих солистов Мариинского театра. А индийская делегация анонсировала проведение приема, организованного Конфедерацией индийской промышленности.

В тот же день состоится международный турнир по смешанным единоборствам, на котором выступит российский боец Александр «Шторм» Шлеменко.

Во второй день форума в «Манеже» на Исаакиевской площади пройдет торжественное мероприятие от имени губернатора Санкт-Петербурга.