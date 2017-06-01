ВСУ обстреляли представителей Красного Креста и жителей села Пришиб в ЛНР

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Луганск, 1 июня. Украинские военные обстреляли представителей Международного Комитета Красного Креста, которые раздавали гуманитарную помощь жителям села Пришиб Славяносербского района ЛНР.

Об этом рассказал замминистра госбезопасности республики Александр Басов. По данным МГБ, во вторник ВСУ совершили очередную провокацию против представителей МККК и мирных жителей села Пришиб.

Обстрелы производились во время раздачи гуманитарной помощи. При этом киевские силовики видели, что автомобили имели символику МККК, а рядом с ними находились около 30 мирных жителей села.

Ранее сообщалось, что Красный Крест доставил в ДНР и ЛНР 236 тонн гуманитарной помощи.