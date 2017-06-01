Алеппо: «Файлак аль-Шам» отделилась от других оппозиционных группировок

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Алеппо, 1 июня. Одна из групп так называемой сирийской оппозиции «Файлак аль-Шам» окончательно откололась от других оппозиционных формирований в городе.

Как пишет Syrian War Daily, диссоциация прошла после нескольких жалоб в отношении внутренних и внешних нарушений. По данным издания, в среду коалиция «Силы демократической Сирии» отбила у боевиков запрещенной в РФ группировки ИГИЛ* несколько деревень и дамбу в Ракке. Однако занять дамбу невозможно, так как она заминирована.

В Идлибе достигнуто соглашение между правительством и боевиками о взаимной эвакуации тяжело раненных. Напомним, в Дамаске 31 мая были освобождены несколько солдат САА и мирных граждан, которые попали в плен к повстанцам.

* Организация запрещена на территории РФ.