Подросток в Волгограде скончался, вдохнув газ из баллончика

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Волгоград, 1 июня. В Волгограде Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подростка, погибшего после того, как он надышался газом из баллончика. Об этом сообщает представитель регионального управления СК Наталия Куницкая.

По ее словам, погибший подросток был обнаружен на территории одной из школ Кировского района Волгограда. Сейчас СК ведет процессуальную проверку по факту данного инцидента.

Как сообщается, погибший подросток встречался со своим приятелем на территории школы. «Подростки стали вдыхать пары газа из баллончика. В какой-то момент одному из них стало плохо», – сообщает Куницкая.

Очевидцы произошедшего немедленно вызвали скорую помощь, однако когда врачи прибыли к месту происшествия, подросток уже был мертв.