Алтайские дорожники нанесли разметку поверх мертвой кошки

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Барнаул, 31 мая. Сотрудники дорожных служб на Алтае нанесли разметку поверх сбитой на шоссе кошки.

Разметка попала в кадр одной из видеокамер. Пользователь выложил ролик в Интернет.

Отмечается, что инцидент произошел на объездной дороге, ведущей из столицы региона в село Майма. Автор сетует, что горно-алтайские дорожники рисуют разметку даже на мертвых животных. «Кошку сбили, она как лежала, так ее и заполосовали. И смех и грех», — добавил он.