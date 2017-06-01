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Общество
Алтайские дорожники нанесли разметку поверх мертвой кошки

Алтайские дорожники нанесли разметку поверх мертвой кошки

0:00  1 Июня 2017
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Алтайские дорожники нанесли разметку поверх мертвой кошки

Барнаул, 31 мая. Сотрудники дорожных служб на Алтае нанесли разметку поверх сбитой на шоссе кошки.

Разметка попала в кадр одной из видеокамер. Пользователь выложил ролик в Интернет.

Отмечается, что инцидент произошел на объездной дороге, ведущей из столицы региона в село Майма. Автор сетует, что горно-алтайские дорожники рисуют разметку даже на мертвых животных. «Кошку сбили, она как лежала, так ее и заполосовали. И смех и грех», — добавил он. 

 

Алия Садыкова
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